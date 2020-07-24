Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:20Заразились
на 24.07В России 800 849+5 811В мире 15 511 157+280 596

Поехать за рубеж после открытия границ готовы лишь 15% россиян

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Совершить путешествие в другую страну в случае открытия границ будут готовы 15% россиян, свидетельствуют данные Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

В РоссииРоссия возобновит международное авиасообщение с 1 августаРоссия возобновит международное авиасообщение с 1 августаЧитать подробнее

Опрос показал, что среди молодежи в возрасте до 24 лет съездить за границу готовы 19% респондентов.

При этом 59% сограждан однозначно не готовы планировать поездки за рубеж, а 26% - скорее не готовы к заграничным путешествиям, отмечают в Superjob.ru.

Основной сдерживающий фактор, как показало исследование, связан не со страхом заболеть коронавирусом, а с нехваткой денег.

Опрос был проведен 14-21 июля среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 333 населенных пунктах во всех федеральных округах России.

Хроника 27 января – 24 июля 2020 годаЭкономический кризис
Россия

Новости по теме

Новости

РФ выиграла у ЕС в ВТО принципиальный спор с советских времен

РФ выиграла у ЕС в ВТО принципиальный спор с советских времен

Посольство Армении сообщило о нападениях азербайджанцев на армян в РФ

Посольство Армении сообщило о нападениях азербайджанцев на армян в РФ

AZUR air возобновит рейсы в Турцию с 10 августа

"Аэрофлот" с 1 августа будет летать в Лондон и Стамбул

Молодым семьям с детьми в РФ компенсируют часть стоимости жилья

Молодым семьям с детьми в РФ компенсируют часть стоимости жилья

Для туризма и отелей в РФ введут особый порядок до конца 2021 года

Для туризма и отелей в РФ введут особый порядок до конца 2021 года

РФ ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами

Су-27 второй день подряд перехватил самолет США над Черным морем

Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

Памфилова посоветовала "забыть" о "нормальных" выборах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');