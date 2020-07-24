Поехать за рубеж после открытия границ готовы лишь 15% россиян

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Совершить путешествие в другую страну в случае открытия границ будут готовы 15% россиян, свидетельствуют данные Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Опрос показал, что среди молодежи в возрасте до 24 лет съездить за границу готовы 19% респондентов.

При этом 59% сограждан однозначно не готовы планировать поездки за рубеж, а 26% - скорее не готовы к заграничным путешествиям, отмечают в Superjob.ru.

Основной сдерживающий фактор, как показало исследование, связан не со страхом заболеть коронавирусом, а с нехваткой денег.

Опрос был проведен 14-21 июля среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 333 населенных пунктах во всех федеральных округах России.