Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:13Заразились
на 23.07В России 795 038+5 848В мире 15 230 561+283 133

COVID-вакцинацию россиян из групп риска запланировали на август

COVID-вакцинацию россиян из групп риска запланировали на август
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Вакцинация медиков от коронавируса может начаться уже в августе, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Мы планируем, что это все будет развиваться в этом году, и уже в августе будет предложено (вакцинироваться от коронавируса - ИФ), мы сейчас смотрим, по каким категориям, это, конечно, в первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми, поэтому категориям риска будет предложена вакцина", - сказал Мурашко журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Вместе с тем он не уточнил, когда предполагается массовая вакцинация населения. "Мы планируем, что когда завершатся и оформят клинические исследования (вакцины - ИФ), а эксперты оценят (их - ИФ), будет выдано разрешение на условиях. Это означает, что более широкое применение будет этой вакцины, но мы все-таки будем проводить параллельно третью фазу клинических исследований, и сегодня эксперты планируют, что это будет именно 800 человек на каждую форму выпуска, и эти пациенты уже в амбулаторных этапах получат вакцинацию", - сказал Мурашко.

"Ну, и параллельно начнется масштабирование, производство, и наиболее подверженным риску группам также будет предложено добровольно вакцинироваться, - и по результатам всего этого мы получим масштабное производство и масштабное применение", - сказал министр.

Ранее Сеченовский университет и госпиталь Бурденко выписали две вторых группы добровольцев, на которых проводились клинические исследования вакцины от коронавируса. Теперь должны быть подведены итоги этих исследований, данные будут переданы в Минздрав, министерство примет решение о применении вакцины.

В свою очередь НИИ "Вектор" Роспотребнадзора подал заявку в Минздрав на проведение исследований вакцины на людях, они пока не начались.

Хроника 09 января – 23 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

Новости по теме

Новости

Поправки о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ отложили на осень

Кадыров стал генерал-майором

Губернатор Петербурга подписал закон о запрете баров-"наливаек"

Губернатор Петербурга подписал закон о запрете баров-"наливаек"

Политологу Крашенинникову дали 7 суток ареста за неуважение к власти

Жириновский пообещал добиваться помилования Фургала

Жириновский пообещал добиваться помилования Фургала

"Роснефть" открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти

"Роснефть" открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти
Пандемия коронавируса

Матвиенко допустила старт производства COVID-вакцины в РФ до конца года

Находка на Ямале оказалась почти полным скелетом взрослого мамонта

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

У Бастрыкина нет сомнений в причастности Фургала к преступлениям

В нескольких регионах РФ задержали более 20 террористов

В нескольких регионах РФ задержали более 20 террористов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');