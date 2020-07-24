Массовая вакцинация от COVID-19 будет доступна в РФ в начале 2021 года

Фото: Reuters

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Массовое применение российской вакцины от коронавируса без ограничений станет возможным лишь в начале следующего года, сообщил "Интерфаксу" источник в российском правительстве.

По информации собеседника агентства, вакцина станет доступной для всех без каких-либо ограничений только в январе-феврале 2021 года.

Чтобы окончательно убедиться в эффективности и безопасности вакцины, потребуется еще 5-6 месяцев, отметил источник. Только после этого ее можно будет запускать в массовый оборот.

Наиболее перспективными образцами собеседник "Интерфакса" назвал разработки, которые ведутся в Национальном исследовательском центре им. Н.Ф.Гамалеи. "По оптимистичному сценарию, эта вакцина будет зарегистрирована в начале августа, однако применяться она будет избирательно", - подчеркнул собеседник агентства.

Причем первыми вакцину получат люди из так называемых групп риска - учителя, врачи и т.д., а также более 1500 добровольцев. Госпитализировать их не будут, они будут наблюдаться врачами на дому.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко допустил, что вакцинация людей из групп риска от коронавируса может начаться уже в августе. Но он не уточнил, когда предполагается массовая вакцинация населения.

Ранее Сеченовский университет и госпиталь Бурденко выписали две вторых группы добровольцев, на которых проводились клинические исследования вакцины от коронавируса. Теперь должны быть подведены итоги этих исследований, данные будут переданы в Минздрав, министерство примет решение о применении вакцины.

В свою очередь НИИ "Вектор" Роспотребнадзора подал заявку в Минздрав на проведение исследований на людях, они пока не начались.

По данным на 24 июля, в России зарегистрировано более 800 тысяч случаев COVID-19, суточный прирост составил 5 811.