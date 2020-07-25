Собянин заявил, что COVID-прививка в Москве будет бесплатной

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - При появлении вакцины от COVID-19 в Москве будет проведена бесплатная прививочная кампания, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК) в пятницу.

"Когда - это зависит от Минздрава, от лицензирования вакцины, производства вакцины. Как только она появится, мы начнем прививочную кампанию. Вся вакцинация будет бесплатна. Вся амбулаторно-поликлиническая сеть будет на это работать", - подчеркнул он.

По словам Собянина, предстоящей осенью сложности добавит сезонный рост заболеваемости гриппом.

"Конечно, в этом году необходимо будет усиливать прививки от гриппа, чтобы не накладывались две эпидемии: и осеннее обострение гриппа, и коронавируса. Это очень важно. Сложная объемная работа, мы к ней готовимся", - добавил он.

По данным источника "Интерфакса" в российском правительстве, старта массовой вакцинации от COVID-19 в России следует ожидать в начале 2021 года.

Между тем россиян из групп риска могут начать прививать от коронавируса уже в августе, заявлял глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.