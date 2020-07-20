Путин сообщил о переносе акции "Бессмертный полк" на следующий год

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Шествие "Бессмертного полка" из-за ситуации с коронавирусом придется перенести на следующий год, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы до последнего консультируемся со специалистами, с учеными. Я свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде (в честь дня ВМФ - ИФ) в Питере и успеть прилететь на Красную площадь пройти по ней", - сказал он в ходе общения с работниками судостроительного предприятия "Залив" в Керчи.

"Но специалисты, врачи не рекомендуют. Поэтому, как бы нам ни хотелось, придется перенести это мероприятие на следующий год", - продолжил президент.

Кадры беседы Путина с рабочими транслировались на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

Как пояснил глава государства, "такие мероприятия нельзя проводить любой ценой, ценой здоровья и жизни наших людей".

Он также напомнил, что ранее с 9 мая на 24 июня был перенесен парад Победы. Кроме того, сдвинулись сроки голосования по поправкам к Конституции.

При этом он обратил внимание, что в ходе подготовки к параду Победы и во время голосования можно было обеспечить социальную дистанцию среди участников.

"В случае с шествием "Бессмертного полка" какая может быть социальная дистанция? Там ведь весь смысл мероприятия подобного рода заключается в том, чтобы российский народ продемонстрировал свое единство перед лицом памяти о наших отцах и наших дедах. А что это значит? Это значит, что люди идут плечом к плечу", - сказал президент.

Путин также пообещал, что шествие "Бессмертного полка" обязательно состоится в другой раз. "Мы сделаем это широко, мощно, по-достоинству, красиво. Как мы можем это делать и как делали всегда", - сказал он.