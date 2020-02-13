Путин сказал, что гиперзвуковое оружие России обессмыслило систему ПРО США

Президент России Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российское гиперзвуковое оружие сделало бессмысленными попытки США нивелировать ядерный потенциал РФ, заявил в четверг президент Владимир Путин.

На встрече главы государства с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию писатель Захар Прилепин предложил зафиксировать в Основном законе ядерный статус РФ. Путин в связи с этим обратил внимание на то, что "некоторые эксперты за рубежом работают над тем, чтобы сделать ядерное оружие бессмысленным для его обладателей".

"Например, система противоракетной обороны (Соединенных Штатов Америки - ИФ), о которой вы все хорошо знаете, как раз и направлена на то, чтобы "обесточить" наш ядерный потенциал, сделать его бессмысленным", - пояснил российский лидер.

Однако после того как у России появилось гиперзвуковое оружие, попытки Вашингтона нивелировать ядерный потенциал РФ и многомиллиардные траты американских властей на эти цели потеряли смысл, подчеркнул Путин.

Мы никого не догоняем

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия разрабатывает оружие нового поколения. "Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия - включая и советский период, и новейшую историю - мы никого не догоняем", - сказал Путин 15 января 2020 года в послании Федеральному Собранию РФ, отметив, что другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которое есть у России.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин сообщил, что в России разработана морская гиперзвуковая ракета "Циркон". Президент сказал, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

А в марте 2018 года в послании Федеральному Собранию Путин сообщал, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода". Путин также заявил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие - стратегический ракетный комплекс "Авангард" и авиационный комплекс "Кинжал", разработаны ядерная подлодка-беспилотник, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

"Авангард"

27 декабря 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство поставлен первый ракетный полк, вооруженный стратегическим комплексом с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард".

Ранее военное ведомство заявляло о подготовке к развертыванию первого полка с "Авангардами" под Оренбургом. Минобороны РФ сообщало, что "Авангард" в рамках договора СНВ-3 показали американским инспекторам, которые находились в России с 24 по 26 ноября.

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

В Военной академии РВСН ранее сообщили, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость его полета для любых средств противоракетной обороны.

"Супербыстрые" ракеты США

Между тем на днях президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем "обычные" ракеты.

"У нас есть супербыстрые ракеты. Причем их много. Мы так и называем их - супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты", - сказал Трамп 10 февраля в Вашингтоне, выступая перед губернаторами американских штатов. Трамп пояснил, что такие ракеты нужны США, "потому что у России есть нечто подобное" - ракеты, способные очень быстро достигать цели.

"Могу рассказать вам, как они получили доступ. Они получили их (технологии - ИФ), возможно, из планов администрации Обамы", - сказал он. Трамп добавил, что тогда США не занимались претворением подобных планов в жизнь. "И это очень плохо", - считает президент США. Он отметил, что не только Россия, но и Китай ведет работу в данной сфере.