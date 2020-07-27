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В РСТ не опасаются аннулирований туров по РФ после открытия Турции

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россияне уже раскупили туры на юг страны и не торопятся отказываться от них в пользу Турции, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Можно сказать, что Турция открывается вовремя: спрос на отечественные курорты в значительной степени уже реализован. Снижение продаж туроператоров сейчас составляет 5-10%, оно связано с дефицитом мест в отелях юга России", - отметила Тюрина.

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По ее словам, все, кто хотел купить туры на черноморские курорты РФ, уже это сделал, поэтому ажиотажный спрос на российские курорты закончился еще на прошлой неделе. Наибольшим спросом пользовались отели 4-5*. В августе туркомпании надеются также распродать и варианты с бюджетным размещением.

"В большинстве туристических компаний перебронирований с российских курортов на турецкие нет, поменять тур можно только со штрафами. Аннуляции возможны в дорогом ценовом сегменте, в низком и среднем изменений не произойдет. Хотя многие туристы звонят и уточняют возможность перебронирования поездки", - сказала эксперт.

Россия с 1 августа возобновляет рейсы в Стамбул и Анкару, с 10 - в Анталью, Бодрум и Даламан.

"Ближайшие дни покажут, что решат россияне. Влияние Турции неизбежно, но вряд ли она оттянет больше 10-15% от августовских продаж. Открытие Турции происходит вполне с учетом интересов внутреннего туризма: если Краснодарский край и Крым примут в августе на 10% меньше путешественников, это будет сравнимо с прошлогодними показателями", - заявила Тюрина.

Ранее в июле стало известно, что Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение. Авиасообщение возобновится в первую очередь с Великобританией, Турцией и Танзанией, рассказала на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова.

РСТ Ирина Тюрина Турция

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