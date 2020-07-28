"Вектор" начал клинические испытания вакцины от коронавируса

Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о начале клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной ГНЦ "Вектор".

"На днях мы получили разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса. Мы приступили со вчерашнего дня, 27 числа, к проведению первой-второй фазы клинических испытаний", - сказала Попова на онлайн-симпозиуме во вторник.

Как сообщалось, государственный научный центр "Вектор" получил разрешение на проведение клинических исследований вакцины 24 июля.

Между тем 20 июля Сеченовский университет и госпиталь Бурденко выписали две вторых группы добровольцев, на которых проводились клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи. Теперь должны быть подведены итоги этих исследований, данные будут переданы в Минздрав, министерство примет решение о применении вакцины.

После регистрации начнется третий этап испытаний вакцины - у тех, кого провакцинировали, будут спрашивать о возможных возникших побочных эффектах.