Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 20.07В России 777 486+5 940В мире 14 703 293+195 802

Минобороны РФ объявило о готовности вакцины против коронавируса

Минобороны РФ объявило о готовности вакцины против коронавируса
Испытания вакцины против коронавируса
Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от COVID-19, разрабатываемой российскими военными вирусологами совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

"Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учёными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет к коронавирусу, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", – заявил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов в интервью газете "Аргументы и факты".

Он отметил, что первая группа добровольцев завершила нахождение в стационаре, и после сдачи контрольных анализов была выписана 15 июля; вторая группа добровольцев завершила участие во второй фазе клинических испытаний 20 июля.

Как сказал Цаликов, российские военные вирусологи активно работают над созданием вакцин от опасных заболеваний, и это предопределило участие военнослужащих добровольцев в создании и испытаниях препарата от коронавирусной инфекции.

Минобороны коронавирус COVID-19

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 21 июля

Врио губернатора Хабаровского края прибыл в Хабаровск

Четверых фигурантов дела завода "Амурсталь" оставили под арестом

На следующих выборах почти треть россиян предпочла бы голосовать через интернет

На следующих выборах почти треть россиян предпочла бы голосовать через интернет

В Госдуме заявили, что ввод Египтом войск в Ливию уравновесит силы в регионе

Что произошло за день: понедельник, 20 июля

Мятежного схимонаха на Урале оштрафовали на 18 тыс. руб. за возбуждение ненависти

Мятежного схимонаха на Урале оштрафовали на 18 тыс. руб. за возбуждение ненависти

Госдеп внес Кадырова в черный список по обвинениям в нарушении прав человека

Госдеп внес Кадырова в черный список по обвинениям в нарушении прав человека

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Умер создавший образ Олимпийского Мишки художник Чижиков

Умер создавший образ Олимпийского Мишки художник Чижиков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');