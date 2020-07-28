Дегтярев заверил в уважении к протестующим сторонникам Фургала

В то же время врио губернатора призвал хабаровчан не участвовать в стихийных митингах

Фото: Пресс-служба Хабаровского края/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает абсолютно нормальным, что жители региона выступают в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, но при этом призвал людей не принимать участие в митингах.

"Я с уважением отношусь к тем людям, которые выходят на акции поддержки Сергея Ивановича Фургала. Это абсолютно нормально - иметь свое мнение, защищать моего однопартийца. Но все-таки лучше, если каждый будет работать на своем месте. А я, как врио, буду продолжать те хорошие дела, которые он наметил", - заявил Дегтярев во время прямого эфира на своей странице в инстаграме.

Вместе с тем он призвал людей "беречь друг друга" и не участвовать в стихийных митингах. Так, по его словам, на субботнем митинге было изъято несколько ножей и топор.

"У нас в субботу на акции несанкционированной в Хабаровске правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на несанкционированную массовую акцию?" - сказал Дегтярев.

В субботу, 25 июля, в разных городах и поселках Хабаровского края прошли очередные митинги и шествия в поддержку арестованного экс-губернатора Фургала. Самая массовая состоялась в Хабаровске.

Фургал был задержан 9 июля. По версии следствия, тот организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийство бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах.

20 июля президент России Владимир Путин уволил Фургала с должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и назначил врио главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева.