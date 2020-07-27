Шнуров снимет фильм о хабаровских протестах

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Музыкант и сопредседатель "Партии роста" Сергей Шнуров снимет документальный фильм о протестах в Хабаровске, сообщили в пресс-службе партии.

27 июля Шнуров опубликовал в инстаграме фотографию из Хабаровска и стихотворение о том, что протестующих нужно выслушать.

"Официальная позиция "Партии роста заключается в том, что требования протестующих должны быть услышаны", - заявили в организации.

Там считают, что вне зависимости от "событий пятнадцатилетней давности" - убийств бизнесменов, в организации которых обвиняют экс-губернатора Сергея Фургала, за него на выборах проголосовали избиратели. "И самый действенный способ снять все разногласия, стихийно вспыхнувшие между жителями Хабаровского края и федеральной властью - это судить Фургала там, где совершались преступления, которые ему вменяют", - говорится в пресс-релизе партии.

Сергея Фургала задержали 9 июля, перевезли в Москву и арестовали по обвинению в организации заказных убийств Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на убийство Александра Смольского в 2004-2005 годах. Он вины не признает. С 11 июля в Хабаровском крае ежедневно проходят акции в его поддержку, которые становятся особенно многочисленными по субботам. 20 июля президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку, а врио главы Хабаровского края назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

Дегтярев сначала заявил, что готов общаться с жителями края, однако затем отказался выходить к митингующим, отметив, что будет общаться только "в корректных форматах". Вступить в диалог с протестующими ему все же пришлось, когда колонна демонстрантов преградила путь его машине после его поездки в Ванино.

Сергей Шнуров в феврале вступил в "Партию роста". В марте сообщалось, что он может принять участие в выборах в ЗакСобрание Петербурга. 29 июня он стал генпродюсером телеканала RTVI. После этого лидер партии Борис Титов объявил, что в связи с новой должностью Шнуров не будет выдвигаться на ближайшие выборы в Госдуму.