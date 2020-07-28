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Ликвидируемый Навальным ФБК оштрафован на 600 тыс. рублей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы оштрафовал на 600 тысяч рублей Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

"Суд рассмотрел два протокола по части 2 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента), назначен штраф по каждому в размере 300 тыс. рублей", - сказали в суде.

3 июля и 27 июля суд уже назначал штрафы главе ФБК Жданову по 100 тыс. рублей.

5 марта Симоновский суд также оштрафовал ФБК на 500 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки о статусе организации-иноагента в материалах, которые публикуются в инстаграме фонда. Как сообщали "Интерфаксу" в Роскомнадзоре, в отношении ФБК и его директора было составлено четыре административных протокола за несоблюдение порядка деятельности организации-иноагента.

Минюст РФ включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября 2019 года после того, как в ходе проверки было выявлено получением фондом нескольких траншей из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования и обжаловали решение ведомства в суде.

Ликвидация ФБК

20 июля политик Алексей Навальный объявил о ликвидации созданного им девять лет назад Фонда борьбы с коррупцией. По его словам, поводом для закрытия фонда стало то, что арбитражный суд удовлетворил иск комбината "Московский школьник" на 88 млн рублей, взыскав эту сумму с самого Навального, ФБК и юриста фонда Любови Соболь.

По словам Навального, "фонду пришел конец", таких денег у организации нет, она будет закрыта и перерегистрирована на другое юридическое лицо.

ФБК

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