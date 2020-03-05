ФБК впервые оштрафовали на 500 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы назначил штраф в 500 тыс. рублей Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального за нарушение порядка деятельности организации-иноагента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

ФБК признали виновным в административном правонарушении, предусмотренным частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, сообщили в суде. В четверг суд рассматривал протокол в отношении ФБК из-за отсутствия маркировки о статусе организации-иноагента в материалах, которые публикуются в инстраграме фонда.

Как сообщали ранее "Интерфаксу" в Роскомнадзоре, в отношении ФБК и его директора было составлено четыре административных протокола за несоблюдение порядка деятельности организации-иноагента.

Директор ФБК Иван Жданов заявил "Интерфаксу", что в фонде не согласны с решением суда и будут обжаловать его. "Все доказательства были получены вне контрольных процедур Роскомнадзора", - сказал директор.

Минюст РФ включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября 2019 года после того, как в ходе проверки было выявлено получением фондом нескольких траншей из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. В фонгде отрицают факт иностранного финансирования, оппозиционеры обжаловали решение ведомства в судебном порядке. Однако суд в Москве признал законность решения Минюста.