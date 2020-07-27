Глава ликвидируемого ФБК Жданов оштрафован еще на 100 тыс. рублей

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы оштрафовал на 100 000 рублей директора ликвидируемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за отсутствие обозначения "иностранный агент" в инстаграме фонда. Об этом сообщили в суде.

Он оштрафован по части 2 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента).

3 июля этот же суд оштрафовал Жданова на такую же сумму за такое же нарушение.

5 марта Симоновский суд оштрафовал ФБК на 500 000 рублей за отсутствие маркировки иноагента в инстаграме. В Роскомнадзоре тогда отметили, Что на ФБК и его директора на тот момент было составлено четыре административных протокола за несоблюдение порядка деятельности организации-иноагента.

20 июля создатель ФБК Алексей Навальный сообщил, что ликвидирует фонд и зарегистрирует его на другое юридическое лицо. По его словам, организацию у него и его сторонников "просто отняли", они не могут платить столько штрафов. Последней каплей стал иск к фонду от комбината "Московский школьник" на 88 млн рублей. Арбитражный суд присудил компании эту компенсацию, взыскав ее с Навального, ФБК и юриста фонда Любови Соболь. Навальный опубликовал исполнительные листы с сайта ФССП, из которых следует, что все три ответчика должны выплатить примерно по 29 млн рублей.

Минюст включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября 2019 года, заявив, что организация получила нескольких траншей из Испании и США на сумму более 140 000 рублей. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования.