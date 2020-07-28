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Очередная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске

Очередная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске
Акция в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Архивное фото.
Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Несанкционированные митинг и шествие в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вновь прошли в Хабаровске.

Митингующие собрались около здания правительства региона вечером во вторник. Немногочисленным шествием участники прошли по центральным улицам.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

На некоторое время они задержались у здания Центрального районного суда, где был вынесен приговор одному из участников предыдущих акций, арестованному на восемь суток. Полицейские призывали людей разойтись. Через некоторое время шествие продолжилось. Митинг у здания правительства Хабаровского края завершился в 22:00 (15:00 по московскому времени).

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд столицы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).

Сам Фургал обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым деяниям.

Врио главы края назначен Михаил Дегтярев. Он призвал жителей региона прекратить несанкционированные акции в поддержку Фургала. "Мое мнение и призывы к народу Хабаровского края однозначны, с несанкционированными акциями нужно постепенно заканчивать. Я призываю граждан беречь себя, соблюдать социальную дистанцию и не выходить на несанкционированные мероприятия", - сказал Дегтярев ранее во вторник на встрече с депутатами Законодательной думы Хабаровского края.

Акции в поддержку Фургала на Дальнем Востоке

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Хабаровск
Хабаровск Хабаровский край Сергей Фургал

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