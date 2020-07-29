Уголовное дело возбудили после убийства росгвардейца в Ингушетии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника управления Росгвардии по республике, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

"По данным следствия, 28 июля примерно в 18:30 на расстоянии около 300 метров от федеральной автодороги "Кавказ", на окраине сельского поселения Яндаре, неустановленные лица произвели выстрелы из огнестрельного оружия в 32-летнего жителя республики" - сказали в ведомстве.

От полученных ранений на месте скончался сотрудник правоохранительных органов, подчеркивает представитель ведомства.

По его данным, после совершения преступления обстрелявшие машину похитили табельное оружие потерпевшего и скрылись с места происшествия.

Уголовное дело завели по признакам преступлений по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и п. "а" ч.3 ст.226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору).

Ранее источник сообщал агентству, что во вторник вечером неизвестные открыли стрельбу из боевого оружия по легковому автомобилю, в котором находился сотрудник правоохранительных органов Микаил Алиев.

В сотрудника управления Росгвардии по республике, предположительно, трое злоумышленников произвели несколько выстрелов в то время, когда он общался с девушкой на обочине дороги.

Несмотря на тяжелые огнестрельные ранения росгвардеец смог самостоятельно сесть в машину, но проехал лишь около 10 метров. Он скончался. Девушка доставлена в ОВД. Она даёт показания.

Как уточнили агентству в пресс-службе управления Росгвардии по Ингушетии, в Сунженском районе неподалеку от автодороги Р-217 "Кавказ" в легковом автомобиле обнаружен сотрудник вневедомственной охраны без признаков жизни.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, семье погибшего будет оказана всемерная поддержка.