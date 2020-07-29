Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47Заразились
на 28.07В России 823 515+5 395В мире 16 481 230+228 689

Уголовное дело возбудили после убийства росгвардейца в Ингушетии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника управления Росгвардии по республике, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

"По данным следствия, 28 июля примерно в 18:30 на расстоянии около 300 метров от федеральной автодороги "Кавказ", на окраине сельского поселения Яндаре, неустановленные лица произвели выстрелы из огнестрельного оружия в 32-летнего жителя республики" - сказали в ведомстве.

От полученных ранений на месте скончался сотрудник правоохранительных органов, подчеркивает представитель ведомства.

По его данным, после совершения преступления обстрелявшие машину похитили табельное оружие потерпевшего и скрылись с места происшествия.

Уголовное дело завели по признакам преступлений по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и п. "а" ч.3 ст.226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору).

Ранее источник сообщал агентству, что во вторник вечером неизвестные открыли стрельбу из боевого оружия по легковому автомобилю, в котором находился сотрудник правоохранительных органов Микаил Алиев.

В сотрудника управления Росгвардии по республике, предположительно, трое злоумышленников произвели несколько выстрелов в то время, когда он общался с девушкой на обочине дороги.

В РоссииНапавшие на росгвардейца в Ингушетии забрали его табельное оружиеЧитать подробнее

Несмотря на тяжелые огнестрельные ранения росгвардеец смог самостоятельно сесть в машину, но проехал лишь около 10 метров. Он скончался. Девушка доставлена в ОВД. Она даёт показания.

Как уточнили агентству в пресс-службе управления Росгвардии по Ингушетии, в Сунженском районе неподалеку от автодороги Р-217 "Кавказ" в легковом автомобиле обнаружен сотрудник вневедомственной охраны без признаков жизни.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, семье погибшего будет оказана всемерная поддержка.

Ингушетия

Новости

Концепция массового использования алкозамков разрабатывается в России

Напавшие на росгвардейца в Ингушетии забрали его табельное оружие

В Минобороны отвергли нарушение границ Финляндии истребителями Су-27

В Ингушетии при обстреле машины погиб сотрудник правоохранительных органов

В Дагестане четырехлетний ребенок погиб, выпав из окна восьмого этажа

Зарплата менеджмента "Норникеля" будет зависеть от экологических KPI

Зарплата менеджмента "Норникеля" будет зависеть от экологических KPI

Что произошло за день: вторник, 28 июля

Специалисты испытали расстыковку посадочного модуля и ровера ExoMars

Обвиненный в домогательствах знаток "Что? Где? Когда?" приостановил работу с детьми

Юрист "Газпрома" Кузнец купил акции компании на 100 млн рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');