После задержания боевиков в МИД Белоруссии вызваны послы РФ и Украины

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины в связи с задержанием 32 граждан РФ, заявил госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков.

"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", - сказал Равков, которого цитирует госагентство БелТА.

Ранее госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.

Как отмечено в публикации, правоохранительными органами была получена информация о прибытии в Беларуси более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.