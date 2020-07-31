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В МВД уточнили обстоятельства ДТП с восемью погибшими в Крыму

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Микроавтобус Mercedes Sprinter врезался во впереди идущий грузовик на трассе в Крыму, погибли восемь человек, четверо пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД по республике.

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"В Белогорском районе на автодороге "Таврида, в районе села Русаковка водитель автомобиля Mercedes Sprinter, предварительно, уснул за рулем, допустил столкновение со впереди идущим грузовиком. В результате ДТП погибли восемь человек, четыре человека пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

В МЧС Крыма агентству сообщили, что сигнал об аварии поступил в 05:15 по московскому времени. По предварительной информации, двигавшийся в сторону Симферополя микроавтобус с 15 пассажирами врезался в "КамАЗ" с прицепом. На месте работают 35 представителей экстренных служб с привлечением 16 единиц техники.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли восемь человек. Отмечалось, что есть пострадавшие, включая двух детей. По предварительным данным, водитель уснул за рулем и врезался в "КамАЗ".

Как сообщал источник "Интерфакса", водитель был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха.

Крым МВД

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