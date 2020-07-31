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Водитель микроавтобуса, попавшего в смертельное ДТП в Крыму, был трезв

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Водитель микроавтобуса, который столкнулся с грузовиком на трассе в Крыму, был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Водитель микроавтобуса был трезв, однако он мало спал. Режим труда и отдыха им не соблюдался", - сказал собеседник агентства.

По словам другого источника "Интерфакса", микроавтобус ехал в сторону Симферополя, авария произошла на прямом участке дороги.

Ранее сообщалось, что микроавтобус столкнулся с грузовиком в Крыму на трассе "Таврида" рядом с Белогорском. По последним данным, восемь человек погибли, количество пострадавших уточняется. Как минимум двое из пострадавших - дети, уточнял источник агентства.

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