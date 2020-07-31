Семь человек погибли, восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в грузовик

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Семеро погибли, еще восемь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Крыму, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Авария произошла на трассе "Таврида" рядом с Белогорском. Микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибли семь пассажиров", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, еще восемь человек, в том числе двое детей, госпитализированы.

"Водитель микроавтобуса, по предварительным данным, уснул за рулем", - добавил он.