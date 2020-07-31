Беременную и еще трех человек госпитализировали после ДТП в Крыму

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Среди пострадавших в автоаварии с автобусом в Крыму есть беременная женщина, она и еще трое госпитализированы, сообщила "Интерфаксу" в пятницу Галина Перелович - глава администрации Белогорского района, где произошло ДТП.

"Все госпитализированы в нашу районную больницу, их четверо, пятого не довезли. Состояние пострадавших - средней тяжести. Детей нет, есть беременная девушка 18 лет - (срок беременности - ИФ) 25 недель", - сказала Перелович.

В главном следственном управлении СКР по республике журналистам сообщили, что попавший в аварию микроавтобус ехал из Краснодара.

Ранее в МВД по Крыму сообщили, что микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в ехавший впереди грузовик на трассе "Таврида". По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате ДТП погибли восемь человек, четыре пострадали. По данным регионального МЧС, всего в микроавтобусе было 15 человек.

По информации источника "Интерфакса", водитель был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха.

Другой источник отметил, что водитель микроавтобуса, который зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае, занимался частным извозом.