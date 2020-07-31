До восьми увеличилось число жертв аварии с микроавтобусом в Крыму

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Восемь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Крыму, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненной информации, восемь погибших. Количество пострадавших уточняется. Известно, что среди пострадавших есть как минимум двое детей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель микроавтобуса занимался частным извозом.

"Микроавтобус Mercedes Sprinter зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае. Водитель занимался частным извозом", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, микроавтобус столкнулся с грузовиком в Крыму на трассе "Таврида" рядом с Белогорском. На тот момент было известно о семи погибших и восьми пострадавших. Водитель микроавтобуса, по предварительным данным, уснул за рулем.