Мосгорсуд 3 августа объявит ряд решений по делу старших сестер Хачатурян

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 3 августа объявит постановление по результатам предварительных слушаний по делу старших сестер Хачатурян. Тогда же суд решит вопрос о продлении им меры пресечения. Крестину и Ангелину Хачатурян обвиняют в убийстве отца.

Защита попросила суд вернуть дело в прокуратуру и объединить с делом младшей сестры Марии.

По словам адвоката Алексея Паршина, прокуратура просила продлить сестрам меру пресечения - запрет определенных действий, защита просила перевести их под подписку о невыезде.

Бутырский суд 10 августа начнет рассматривать дело младшей из сестер. Оно было выделено в отдельное производство после того, как экспертиза выявила, что в момент убийства она была невменяемой. Следствие попросит направить ее на принудительное лечение, освободив от уголовной ответственности.

57-летний Михаил Хачатурян погиб от множественных колото-резаных ран шеи и груди в июле 2018 года. Его труп нашли в межквартирном холле в доме, где он жил. По подозрению в убийстве задержали трех живших с ним дочерей. Год спустя их обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Следствие назвало мотивом девушек многолетнее физическое и сексуальное насилие отца над ними.

В рамках указанной квалификации сестры не признали вину. Защита настаивает на том, что они действовали в пределах необходимой обороны.