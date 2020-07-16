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Опрос выявил раскол в армянской общине Москвы в связи с делом сестер Хачатурян

Мнения следователей и прокуроров также разделились, суд над сестрами может стать процессом века

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Социологические опросы показали, что в армянской общине Москвы, а также среди следователей и прокуроров разделились почти поровну мнения о виновности или невиновности сестер Хачатурян в убийстве отца. Опрос провели по заказу одного из федеральных ведомств, сообщил источник "Интерфакса".

Среди представителей диаспоры, достаточно осведомленных о фабуле этого уголовного дела, 52% считают, что сестры виновны и должны быть наказаны, а 48% - что они были вынуждены защищаться отца-насильника и тирана, и потому должны быть оправданы, рассказал собеседник агентства.

По его словам, почти такой же расклад получился и при опросе следователей и надзирающих прокуроров.

"Как известно, изначально Следственный комитет, расследовавший это уголовное дело, квалифицировал действия сестер Хачатурян как умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору, однако Генпрокуратура не согласилась с такой квалификацией преступления и посчитала, что речь идет о превышении при самообороне", - напомнил источник.

Он считает, что из-за поляризации мнений предстоящий суд с участием присяжных по этому резонансному уголовному делу "вполне может претендовать на "процесс века".

"Скорее всего, и присяжные окажутся в сложнейшем положении, и им придется решать судьбу девушек, исходя из представленных доказательств. И тут очень многое будет зависеть от позиции защиты и обвинения", - добавил он.

Дело двух старших сестер Крестины и Ангелины рассмотрит Мосгорсуд. Им вменяют убийство группой лиц по предварительному сговору. Дело младшей сестры рассмотрит Бутырский районный суд, следствие предложило направить ее на принудительное лечение.

Мотивом следствие назвало личную неприязнь, вызванную тем, что отец долгое время причинял дочерям физические и психические страдания, следствие считает это обстоятельствами, смягчающими вину.

57-летний Михаил Хачатурян был зарезан в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе, где жила семья. В его убийстве заподозрили трех его дочерей, которым на тот момент было 19, 18 и 17 лет.

Сестры Хачатурян СКР Генпрокуратура Москва Мосгорсуд Крестина Хачатурян Ангелина Хачатурян Мария Хачатурян Михаил Хачатурян

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