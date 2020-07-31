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Обвинителями сестер Хачатурян будут прокуроры из дел ЮКОСа и об убийстве Немцова

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Гособвинение на процессе по делу старших сестер Хачатурян Крестины и Ангелины, обвиняемых в убийстве отца, представляют прокуроры Мария Семененко и Гульчехра Ибрагимова, сообщил адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

Семененко известна по участию в процессах в отношении убийц политика Бориса Немцова и журналистки Анны Политковской, футбольного фаната Егора Свиридова, полковника Юрия Буданова, поддерживала обвинение против "бицевского маньяка" Алексея Пичушкина.

Ибрагимова поддерживала обвинение против бывшего глава ЮКОСа Михаила Ходорковского, в делах обвиняемых в теракте в "Домодедово" и в деле бывшего сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова по делу об убийстве Политковской.

Мосгорсуд в пятницу провел предварительное слушание по делу двоих старших сестер Хачатурян - Крестины и Ангелины. Решение по его итогам будет оглашено в понедельник. Защита попросила передать дело присяжным.

Мария Семененко Гульчехра Ибрагимова Алексей Липцер Мосгорсуд ЮКОС Борис Немцов Анна Политковская Крестина Хачатурян Ангелина Хачатурян

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