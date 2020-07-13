Дело старших сестер Хачатурян рассмотрит Мосгорсуд

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение для двух старших сестер Хачатурян - Крестины и Ангелины, обвиняемых в убийстве отца, дело будет направлено в Мосгорсуд для рассмотрения по существу, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

Он напомнил, что девушки обвиняются по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ в совершении в июле 2018 году группой лиц по предварительному сговору убийства своего отца".

"Кроме того, утверждено постановление о направлении выделенного уголовного дела в отношении младшей сестры в суд для применения принудительной меры медицинского характера. После вручения 14 июля защитнику копии данного постановления, уголовное дело будет направлено по подсудности в Бутырский суд Москвы", - добавил собеседник агентства.

В июле 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра.

Спустя год расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Согласно фабуле дела, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.