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Дело младшей сестры Хачатурян начнут рассматривать по существу 10 августа

Суд отказался вернуть дело в прокуратуру

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Бутырский суд Москвы 10 августа приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

"По итогам предварительного слушания судебное заседание назначено на 10 августа", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Дело младшей сестры рассматривается отдельно, поскольку, согласно результатам экспертизы, проведенной на предварительном следствии, в момент совершения преступления девушка была невменяема. В связи с этим, как ожидается, она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение.

Как сообщалось, 31 июля Мосгорсуд в закрытом режиме проведет предварительное заседание по делу старших сестер Хачатурян.

Дело сестер Хачатурян

В июле 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра.

Спустя год расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ).

Согласно фабуле дела, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

В рамках указанной квалификации сестры не признали вину. Защита настаивает на том, что они действовали в пределах необходимой обороны.

С позицией защиты изначально согласилась Генеральная прокуратура РФ, которая отказалась направлять дела сестер в суд в конце 2019 года, однако летом 2020 года после дополнительного расследования утвердила все результаты следствия.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле были выделены в отдельное производство из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия в отношении дочерей. Вместе с тем, возбуждать уголовное дело в его отношении, согласно установленному порядку, следствие не стало в связи со смертью (нереабилитирующее основание).

Дело сестер вызвало широкий общественный резонанс и дискуссию на тему домашнего насилия.

Михаил Хачатурян Кристина Хачатурян Ангелина Хачатурян Мария Хачатурян СКР

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