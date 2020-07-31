Рогозин подтвердил отправку модуля "Наука" к МКС в апреле 2021 года

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" для Международной космической станции (МКС) планируется осуществить в апреле следующего года с космодрома Байконур, сообщил в пятницу глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"В апреле у нас как раз будет большой юбилей полета Гагарина, надеюсь, что мы его отметим в этом же месяце запуском этой сложнейшей и очень важной, символичной для всей отрасли машины", - сказал Рогозин журналистам.

Как пояснил заместитель генерального директора Центра им. Хруничева по производству Роман Хохлов, на данный момент сборка модуля полностью завершена, и он подготовлен к отправке на Байконур, которую планируется осуществить в ночь на 7 августа. На Байконуре модуль пройдет полный цикл электроиспытаний и подготовки к пуску, они займут около девяти месяцев.

"Этап электроиспытаний, поскольку систем огромное количество в изделии, составляет вместе с подготовкой порядка шести месяцев. И штатные эксплуатационные операции от этого момента до пуска – это ещё три месяца. Это уже непосредственная подготовка к запуску вместе с обеспечением микробиологической защиты, заправкой и всеми операциями", - пояснил Хохлов.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились.

Изначально пуск был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год, как сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков МЛМ на баки от разгонного блока "Фрегат". Потом сроки отправки модуля передвинули на 2019 год.

2 апреля Рогозин сообщил, что запуск модуля произойдет в начале 2021 года.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

В данный момент Россия планирует запустить к МКС три новых модуля – "Наука", узловой и научно-энергетический. Как сообщал в интервью "Интерфаксу" гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, дооснащение российского сегмента МКС данными модулями позволит в течение трех лет сделать его независимым.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор "Энергии" Евгений Микрин ранее называл целесообразным после завершения проекта МКС создание российской орбитальной станции, не исключив при этом международное участие в проекте. "На эту станцию можно будет перенести все дорогостоящее оборудование с российского сегмента МКС. Она будет состоять из пяти модулей. Первые три – МЛМ, узловой и НЭМ с МКС – плюс ещё два новых. Она будет иметь массу 60 тонн", - заявлял Микрин.