Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:23Заразились
на 31.07В России 839 981+5 482В мире 17 295 538+266 383

Рогозин подтвердил отправку модуля "Наука" к МКС в апреле 2021 года

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" для Международной космической станции (МКС) планируется осуществить в апреле следующего года с космодрома Байконур, сообщил в пятницу глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"В апреле у нас как раз будет большой юбилей полета Гагарина, надеюсь, что мы его отметим в этом же месяце запуском этой сложнейшей и очень важной, символичной для всей отрасли машины", - сказал Рогозин журналистам.

Как пояснил заместитель генерального директора Центра им. Хруничева по производству Роман Хохлов, на данный момент сборка модуля полностью завершена, и он подготовлен к отправке на Байконур, которую планируется осуществить в ночь на 7 августа. На Байконуре модуль пройдет полный цикл электроиспытаний и подготовки к пуску, они займут около девяти месяцев.

"Этап электроиспытаний, поскольку систем огромное количество в изделии, составляет вместе с подготовкой порядка шести месяцев. И штатные эксплуатационные операции от этого момента до пуска – это ещё три месяца. Это уже непосредственная подготовка к запуску вместе с обеспечением микробиологической защиты, заправкой и всеми операциями", - пояснил Хохлов.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились.

Изначально пуск был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год, как сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков МЛМ на баки от разгонного блока "Фрегат". Потом сроки отправки модуля передвинули на 2019 год.

2 апреля Рогозин сообщил, что запуск модуля произойдет в начале 2021 года.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

В данный момент Россия планирует запустить к МКС три новых модуля – "Наука", узловой и научно-энергетический. Как сообщал в интервью "Интерфаксу" гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, дооснащение российского сегмента МКС данными модулями позволит в течение трех лет сделать его независимым.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор "Энергии" Евгений Микрин ранее называл целесообразным после завершения проекта МКС создание российской орбитальной станции, не исключив при этом международное участие в проекте. "На эту станцию можно будет перенести все дорогостоящее оборудование с российского сегмента МКС. Она будет состоять из пяти модулей. Первые три – МЛМ, узловой и НЭМ с МКС – плюс ещё два новых. Она будет иметь массу 60 тонн", - заявлял Микрин.

МКС Дмитрий Рогозин МЛМ Наука

Новости по теме

Новости

Студентов и преподавателей без антител к COVID обяжут носить маски

Иностранцам сохранят статус беженца при получении вида на жительство в РФ

В российском отряде космонавтов стало на одного человека меньше

В российском отряде космонавтов стало на одного человека меньше

В Сочи отметили рост числа заболевших коронавирусом

Путин подписал закон о трехдневном голосовании

Путин разрешил сплошную вырубку леса у Байкала для расширения БАМ

Путин разрешил сплошную вырубку леса у Байкала для расширения БАМ
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Путин и члены СБ выразили надежду на скорое освобождение россиян в Белоруссии

Жену украинского рэпера Картрайта задержали по подозрению в убийстве

Жену украинского рэпера Картрайта задержали по подозрению в убийстве
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул

Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул

На депутата Галямину завели уголовное дело по "дадинской статье"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');