Запуск модуля "Наука" на МКС перенесли на июль

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В "Роскосмосе" решили запустить на МКС многоцелевой лабораторный модуль "Наука" в июле, сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации Сергей Крикалев.

По его словам, модуль уже находится на полигоне на космодроме Байконур.

"Планируется к запуску в июле месяце, если все будет идти нормально", - сказал Крикалев.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились с 2017 года. В последний раз назывался май 2021 года, но еще в декабре 2020 года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин допускал, что пуск перенесут на июль, если потребуются дополнительные проверки. В марте он сказал, что точную дату пуска определят в апреле.

В первый раз пуск "Науки" на МКС перенесли с 2017 на 2018 год, как сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль вернули производителю на доработку. Позднее было объявлено, что причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак. Об успешном испытании топливной системы модуля было объявлено в середине января 2021 года.

"Наука", а также еще два модуля, разрабатываемые для МКС, узловой и энергетический, могут стать основой для независимой российской орбитальной станции. Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году.