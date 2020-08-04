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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:12Заразились
на 04.08В России 861 423+5 159В мире 18 282 208+203 072

Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля

Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля
Фото: Reuters

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В России за сутки выявлено 5 159 новых заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.

Это минимальное количество зараженных за сутки с 23 апреля, когда заболевших было 4,8 тыс. человек. В последнюю неделю количество зараженных коронавирусом колебалось в районе 5,4-5,6 тыс. человек.

Общее число зараженных достигло 861 423. По этому показателю РФ остается на четвертом месте в мире после США (4,7 млн заболевших), Бразилии (2,7 млн случаев) и Индии (1,8 млн случаев). В ЮАР, которая на пятом месте, 516 тысяч заражений COVID-19.

Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ, в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.

Скончались за сутки 144 человека, число жертв за весь период выросло до 14 351.

Поправился и выписан 661 471 пациент, в том числе 7 878 за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 185 601.

Хроника коронавируса. Август.

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