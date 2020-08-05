В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU -Число умерших от коронавируса COVID-19 в Москве за сутки увеличилось с 4 521 до 4 534, скончались еще 13 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду.

"В Москве скончались 13 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено почти 245 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели около 185 тысяч человек, или свыше 75% инфицированных.