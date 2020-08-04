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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:12Заразились
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ФСИН сообщила о 4750 случаях заражения коронавирусом в ее системе

В некоторых учреждениях уже начали разрешать длительные свидания

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В российской пенитенциарной системе с начала пандемии выявлено 4750 сотрудников и заключенных, заразившихся коронавирусом, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Там отметили, что постепенно начинают смягчать карантинные ограничения.

Пандемия коронавируса

Среди сотрудников зарегистрировано 3526 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 2457 заболевших уже выздоровели. Среди заключенных заразились 1224, и уже 933 вылечились. Всего ФСИН провела 187 294 тестов на коронавирус, из них 116 844 - в своих лабораториях.

Медики ежедневно проводят обходы в учреждениях ФСИН, осматривая людей и меряя им температуру, отметили в пресс-бюро. Людей с симптомами коронавирусной инфекции изолируют в медчастях. Во ФСИН заверили, что сотрудники и посетители в обязательном порядке соблюдают масочный режим и проходят термометрию при проходе в учреждения УИС, а краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами проводятся через стекло.

Ограничительные меры в СИЗО и колониях постепенно уже начали снимать, и в некоторых учреждениях уже разрешили и длительные свидания.

Ранее для сдерживания коронавируса в колониях и СИЗО ограничили прием передач и посылок для заключенных, запретили свидания, в изоляторах Москвы запретили визиты адвокатов.

ФСИН коронавирус Москва

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