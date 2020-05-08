СПЧ попросил ФСИН создать условия для встреч заключенных с ОНК в период пандемии

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил в адрес ФСИН России временные рекомендации по взаимодействию Общественных наблюдательных комиссий с учреждениями уголовно-исполнительной системы в условиях борьбы с коронавирусом.

"Рекомендации разработаны постоянной комиссией СПЧ по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений и направлены на то, чтобы работа ОНК в период борьбы с пандемией коронавируса не только была продолжена, но оставалась эффективной и безопасной", - сообщили в пресс-службе СПЧ.

Так, Совет рекомендует ФСИН позволить арестантам бесплатные телефонные звонки на "горячую линию" ОНК или одному из членов комиссии, сведения о которых должны быть известны администрации и размещены на информационных стендах. Также рекомендуется при реализации работы системы "ФСИН-письмо" выдавать бесплатные бланки для обращения в ОНК по аналогии с обращениями к уполномоченным по правам человека в субъектах РФ.

Кроме того, ФСИН рекомендуется создать условия в изоляторах для встреч общественников с арестантами.

"В целях общественного контроля рекомендуется разрешить членам ОНК встречаться с заключенными в СИЗО в комнатах краткосрочных свиданий (через стекло), оборудовать одно из помещений администрации учреждения УИС средством видеоконференцсвязи с лицами, содержащимися в учреждении, а также сообщать еженедельно статистические сведения о заболевших и вылечившихся в каждом субъекте РФ, об их местонахождении в медицинских организациях, где они проходят лечение с указанием персональных данных только с согласия пациента", - говорится в рекомендациях СПЧ.

Совет также просит ФСИН сообщать по запросу ОНК сведения о местонахождении заключенных или осужденных, если в комиссию обратились их родственники или законные представители. В качестве альтернативы СПЧ предлагает направлять родным заключенных при их обращении по электронной почте или смс-сообщением код, по которому можно получить сведения о нахождении арестанта.

С конца марта из-за ситуации с COVID-19 в столичных СИЗО действует режим особых условий, в период действия которого действует ряд ограничений, в том числе запрет на прием посылок, а также на посещение заключенных родственниками, а также членами ОНК.