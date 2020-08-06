Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:51Заразились
на 06.08В России 871 894+5 267В мире 18 810 392+270 273

В Сочи ужесточили контроль за ношением масок

В Сочи ужесточили контроль за ношением масок
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Власти Сочи ужесточили контроль за соблюдением масочного режима на курорте на фоне распространения коронавирусной инфекции.

"Сегодня в Сочи уже пик курортного сезона. Одновременно в городе находятся около 210 тысяч туристов и свыше 500 тысяч местных жителей. В связи с этим мы видим ожидаемый и контролируемый прирост заболевших", - сказал мэр города Алексей Копайгородский на совещании в горадминистрации.

"Наша главная задача – не допустить взрывного роста и сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию. Избежать усиления ограничительных мер и возвращения карантинного режима", - подчеркнул градоначальник.

По его словам, необходимо усилить контроль за соблюдением всех требований режима повышенной готовности.

"Необходимо продолжать ежедневно проверять соблюдение масочного режима и социальной дистанции во всех общественных местах курорта. В первую очередь в магазинах, ресторанах, торговых центрах, кафе, дельфинариях, объектах культуры и в общественном транспорте", - заявил Копайгородский.

Также контроль за соблюдением масочного режима будет усилен на авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропорту и пункте пропуска Псоу.

"Призываю каждого сочинца, каждого гостя курорта быть социально-ответственным. Только вместе мы сможем вернуться в привычную для всех жизнь без ограничений. Нам всем необходимо соблюдать требования режима повышенной готовности и сохранить ту стабильность, которая сегодня есть", - сказал мэр.

"Впереди сентябрь, и мы не должны допустить массового возвращения к дистанционному обучению. Наши дети должны сесть за парты первого сентября. Будет это или нет – зависит от каждого из нас", - подчеркнул Копайгородский.

Он также потребовал неукоснительного соблюдения эпидемиологических правил в экскурсионных автобусах, в помещениях туристических объектов показа, а также на канатных дорогах горнолыжных курортов Сочи.

Между тем, в социальных сетях стали появляться видео, на которых запечатлены конфликты в магазинах, куда стали пропускать только в масках.

Так, в одном из местных маркетов покупатель агрессивно отреагировал на просьбу продавца надеть маску – мужчина на видео ударил женщину-кассира корзиной по голове.

Также масочный режим усилен в городском транспорте, водители которого вновь надели маски.

"На территориях всех финансово-кредитных учреждений, расположенных в Сочи, действует масочный режим и правило социального дистанцирования. Кроме этого, помещения регулярно дезинфицируются, на входе для посетителей установлены санитайзеры. Если мониторинговые группы выявляют какие-либо нарушения, они незамедлительно передают эти сведения в Роспотребнадзор", - цитирует пресс-служба горадминистрации директора департамента экономики и стратегического развития Сочи Татьяну Макарову.

В свою очередь, главный санитарный врач Сочи Владимир Оробей заявил журналистам, что, несмотря на рост числа зараженных коронавирусной инфекцией, ситуация на курорте остается стабильной.

"Я подтверждаю, что в Сочи нет взрывного роста заболевания короновирусом. Но она останется прежней только при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Масочный режим и социальная дистанция – эти меры предосторожности помогут нам не допустить повторного карантина в городе", - сказал Оробей.

Он напомнил, что на курорте продолжает действовать запрет на проведение мероприятий с количеством участников более 100 человек, в соответствии с действующим режимом повышенной готовности, который по поручению губернатора продлён до 21 августа.

По данным на 6 августа в Сочи зафиксировано 894 случая коронавируса, 32 человека умерли. Рост числа больных COVID-19 отмечается с последней недели июля. Так, с 23 июля по 6 августа прирост зараженных коронавирусной инфекцией составляет 197 человек.

Хроника коронавируса. Август.

11
Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 56 282, достигнув 1 964 536, число летальных исходов за сутки увеличилось на 904 случая до 40 699, выздоровели более 1,3 млн.Токийские джентльменские клубы оборудовали защитными акриловыми экранами. Клиенты-мужчины сидят внутри, а женщины их развлекают, находясь за пределами купола.Спортивный зал филиппинского города Навотас переоборудовали в штаб по тестированию на COVID-195 августа. Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.4 августа. Музей Виктории и Альберта в Лондоне готовится к открытию после перерыва из-за пандемии коронавируса.3 августа. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах любителям спидвея пришлось арендовать подъемные краны, чтобы наблюдать за соревнованиями в польском Люблине.3 августа. В Берлине прошла акция против COVID-ограничений.2 августа. Театр "Амазонас" в бразильском Манаусе открывается после нескольких месяцев карантина.2 августа. В Мексике на территории автокинотеатра прошла Воскресная месса.1 августа. В некоторых жилых домах Мумбаи внутри лифтов установили губки с зубочистками, чтобы люди могли не прикасаться к кнопкам голыми руками.1 августа. Куба является одной из немногих латиноамериканских стран, которым удалось сдержать новый коронавирус. Общее количество зараженных в стране около 2 646 человек.
Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 56 282, достигнув 1 964 536, число летальных исходов за сутки увеличилось на 904 случая до 40 699, выздоровели более 1,3 млн.
Сочи коронавирус

Новости по теме

Новости

Минздрав предложил изменить комплектацию аптечки для авто

Минздрав предложил изменить комплектацию аптечки для авто
Дело "Нового величия"

Трое фигурантов дела "Нового величия" получили реальные сроки

Трое фигурантов дела "Нового величия" получили реальные сроки
Дело "Нового величия"

В деле "Нового величия" не нашли провокации со стороны силовиков

Торговые центры в РФ смогли восстановить 65-70% трафика

Торговые центры в РФ смогли восстановить 65-70% трафика

Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян

Атамана-плантатора арестовали в Петербурге за выращивание конопли

Атамана-плантатора арестовали в Петербурге за выращивание конопли

В Рубцовске ввели режим повышенной готовности из-за мусора

Фигуранты дела "Нового величия" признаны виновными

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Лукашенко пригласил в Минск генпрокуроров России и Украины

Лукашенко пригласил в Минск генпрокуроров России и Украины

Четверть россиян не пользуются дома компьютером

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');