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Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса

Ранее появились сообщения о том, что после Единого дня голосования в российской столице вновь введут жесткие антивирусные меры

Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабильна, власти не планируют возвращаться к жестким ограничительным мерам, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Пик эпидемии в Москве пройден, нового взрывного роста не ожидается - ситуация стабильна", - отметил источник.

Он заявил, что столичные власти прогнозируют уровень заболеваемости в диапазоне 500-800 новых случаев в сутки, "что не является критичным для Москвы". По его словам, такие показатели, скорее всего, сохранятся до появления вакцины.

"Это нормальный процесс: большинство ограничительных мер в Москве снято, в город приезжает большое количество людей, поэтому свести заболеваемость к нулю невозможно до появления эффективной вакцины", - сказал собеседник "Интерфакса". О том, что "уйти в ноль" или в "минимальные значения" по заболеваемости COIVD-19 не получится, ранее говорил и мэр Москвы Сергей Собянин.

Представитель штаба также заверил, что столичные медучреждения готовы к такой ситуации: мест в стационарах достаточно, больницы оснащены всем необходимым. Он добавил, что "многое будет зависеть от сознательного отношения людей к мерам, которые уже приняты в городе".

"Возвращаться к жестким ограничительным мерам необходимости нет, снова закрывать Москву не планируется", - отметил собеседник агентства.

Источник утверждает, что московские власти не принимали решений по ужесточению "масочно-перчаточного режима".

"Сейчас идет плановая работа по обеспечению выполнения уже принятых решений, обязывающих москвичей носить маски и перчатки в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах и т. д.", - сказал собеседник агентства.

Ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения, что в середине сентября, после Единого дня голосования (он намечен на 13 сентября) в Москве вновь будут введены жесткие противовирусные меры.

Хроника коронавируса. Август.

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Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.
Москва Коронавирус

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