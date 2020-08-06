В Красноярске умер реаниматолог, заразившийся COVID-19 от пациента

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Красноярске от коронавирусной инфекции умер работавший с ковид-пациентами реаниматолог Красноярской краевой клинической больницы Илья Житков. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Предположительно, он заразился 26 июля, когда перевозил тяжелого пациента вертолетом из Северо-Енисейска, а умер в ночь на 6 августа в реанимации.

"Это была ковидная пневмония с очень быстрым течением, септический шок", - отметили в больнице.

В "красной зоне" Житков работал с июня и вывез из отдаленных районов много больных с тяжелой формой пневмонии. Ему было 54 года, в краевой больнице он проработал 30 лет и столько же работал в санавиации.

Также Житков работал с пострадавшими в авиакатастрофе вертолета в апреле 2001 года, в которой погиб губернатор Красноярского края Александр Лебедь.

Сейчас в Красноярской краевой больнице лежат 198 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, с начала пандемии было выписано 3 380 человек, 179 заболевших умерли.

Всего в крае подтверждено 13 807 случаев заражения коронавирусом, 345 заразившихся умерли.