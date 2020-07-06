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Врач, ставшая лучшим терапевтом в 2014 году, умерла от коронавируса в Воронежской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Врач Павловской районной больницы в Воронежской области Елена Минакова, ставшая лучшим терапевтом России в 2014 году, умерла от коронавируса, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что она работала с пациентами, у которых был диагностирован COVID-19.

Соболезнования в связи с ее кончиной выразил губернатор Александр Гусев.

"Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, коллегам, знакомым и всем пациентам Елены Васильевны Минаковой, которые прошли через ее добрые руки за 35 лет, в связи с ее кончиной. Лучший терапевт России, доктор, владевшая несколькими специальностями, и неравнодушный человек, она активно включилась в борьбу с коронавирусом. Многие люди благодарны ей за то, что помогла им победить эту коварную болезнь. Но, к сожалению, собственное сражение с ней Елена Васильевна не смогла выиграть. Коллеги тоже делали все, что могли", - сказал он.

Минакова умерла в пятницу, 3 июля. Ей было 57 лет.

По данным на 5 июля, в Воронежской области зарегистрировано 8 359 случаев коронавируса, умерли 54 человека.

Воронежская область коронавирус

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