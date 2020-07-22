Умер болевший COVID-19 главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Ростовской области

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Ростовской области главный внештатный анестезиолог-реаниматолог региона Игорь Дударев умер в больнице, где лечился от коронавирусной инфекции, сообщил информированный источник "Интерфакса".

"Дударев скончался вечером во вторник. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии с пневмонией, врачи вынуждены были подключить его к ИВЛ. По предварительной информации, на фоне коронавирусной инфекции у врача возникли осложнения на сердце" - сказал собеседник агентства.

О смерти Дударева от коронавирусной инфекции сообщил в фейсбуке его коллега, заведующий нефрологическим отделением Ростовского государственного медицинского университета Михаил Батюшин.

Помимо должности главного внештатного анестезиолога-реаниматолога Ростовской области Игорь Дударев занимал должность главного врача по хирургическим вопросам городской больницы № 1 им.Семашко Ростова-на-Дону.

Дударев - заслуженный врач России, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии Ростовского государственного медицинского университета, врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории.

В начале июля глава федерального Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России от коронавируса умерли 40 врачей, и назвал это самой верной проверенной информацией, поскольку по этим случаям произведены единовременные страховые выплаты.

В середине июня глава Росздравнадзора Алла Самойлова на конференции о безопасности медиков заявила, что умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом. Позднее в пресс-службе Росздравнадзора сказали, что это неофициальные данные.