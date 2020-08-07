В ингушской Назрани ввели режим контртеррористической операции

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Режим контртеррористической операции введен в Назрани и части Малгобекского района, сообщили агентству " Интерфакс" в оперативном штабе Ингушетии.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что в Назрани идет перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и группой неизвестных лиц. "По улице Победы близ железнодорожного вокзала завязалась интенсивная перестрелка между силовиками и неизвестными. Данные о раненых или погибших пока отсутствуют", - добавил собеседник агентства.

По данным источника, возможно, идет боестолкновение с боевиками.

По его словам, прилегающие к улице дороги на текущий момент заблокированы военными "Уралами". На место инцидента доступ закрыт полностью, обеспечена безопасность жителей.

Сотрудников правоохранительных органов подняли по тревоге, вся территория оцеплена.