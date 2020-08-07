В Среднеуральском монастыре назвали причину смерти 15-летней девочки

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Лишенный сана схимонах Сергий (Романов) сообщил о том, что девочка, которая накануне умерла на территории Среднеуральского женского монастыря, наблюдалась у врача.

"Сегодня горе у родителей, у нас - умерла 15-летняя девочка (...). Рак головного мозга. (...) Жили и живут у нас около семи месяцев, девочка была под наблюдением врача-хирурга", - заявил отец Сергий на видеозаписи, опубликованной на канале своего соратника Всеволода Могучева на YouTube в пятницу. Романов отметил, что врач приезжал в монастырь каждую неделю и наблюдал ребенка.

Наблюдавший ребенка врач в этом же видео сообщил, что препараты для проведения ребенку химиотерапии закупались монастырем и благодетелями, а также родителями.

"Да, мы понимали, что это не принесет какой-то помощи, но мы не могли сложить руки и сказать, что ничего не будем делать. Все методы лечения при жизни должны быть использованы, лучевая терапия была выполнена в максимальном объеме и вернуться к ней было невозможно, возник рецидив опухоли, прогноз был крайне неблагоприятный. Какую-то помощь медицинскую специализированную оказать уже было нельзя - только паллиативная помощь, только уход, только поддержка", - сказал врач.

По его словам, Следственный комитет по факту смерти ребенка возбудил уголовное дело, а также изъявил желание проведения судебно-медицинского вскрытия. "По изъявлению родственников захоронение могло быть без вскрытия по сегодняшнему законодательству. Кто инициировал эти вещи, я не могу комментировать, это уже на совести тех людей, кто этим занимается", - отметил врач.

Как сообщалось, пятнадцатилетняя девочка умерла в Среднеуральском женском монастыре. Как сказал "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, на месте начали работу следователи.

Епархиальный суд 3 июля признал схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова) виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. 24 июля это решение утвердил патриарх.

Как сообщал агентству Могучев, Сергий не намерен покидать территорию Среднеуральского монастыря. В Екатеринбургской епархии же сообщали, что "схимонах Сергий своевольно удерживает женский монастырь", в то время как законной настоятельницей является игумения Варвара (Крыгина). В епархии также отметили, что не сомневаются в возвращении Среднеуральского монастыря "в лоно Церкви".