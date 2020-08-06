Девочка-подросток умерла в Среднеуральском женском монастыре

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Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пятнадцатилетняя девочка скончалась в захваченном бывшим схиигуменом Сергием Среднеуральском женском монастыре. Об этом сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

"Заболевание, там криминала нет. Работают следователи", - сказал он, уточнив, что, по предварительным данным, медицинская помощь ребенку оказывалась в полном объеме.

По его словам, девочка не из Свердловской области, в монастыре она находилась вместе с родителями.

В пресс-службе регионального СУ СКР агентству сообщили, что пока не комментируют данную ситуацию.

Ранее сообщалось, епархиальный суд 3 июля признал схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова) виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. 24 июля это решении утвердил патриарх.

Как сообщал агентству Могучев, извергнутый из сана схимонах Сергий (Романов) не намерен покидать территорию Среднеуральского монастыря. В Екатеринбургской епархии же сообщали, что "схимонах Сергий своевольно удерживает женский монастырь", в то время как законной настоятельницей является игумения Варвара (Крыгина). В епархии также отметили, что не сомневаются в возвращении Среднеуральского монастыря "в лоно Церкви".

Ранее получила распространение видеозапись выступления отца Сергия, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего он проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны".

Позднее Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях клирика. 20 июля Романов за возбуждение ненависти был оштрафован судом на 18 тыс. рублей, а до этого, 7 июля, суд оштрафовал схимонаха за распространение фейков о коронавирусе на 90 тыс. рублей.