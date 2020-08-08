СКР не нашел криминала в смерти девочки в Среднеуральском монастыре

Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Вскрытие умершей на территории Среднеуральского женского монастыря девочки подтвердило некриминальную причину ее смерти, сообщает в субботу пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

"По результатам вскрытия тела умершей 15-летней девочки, подтверждена причина смерти - тяжелое заболевание. Тело вчера родственникам уже передали для захоронения", - сказали в пресс-службе.

По данным следственного управления, незначительное телесное повреждение, найденное при осмотре, не имеет криминального характера.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщал, что у девочки было заболевание. По предварительным данным, медицинская помощь ей оказывалось в полном объеме. Также он отмечал, что на месте работают следователи.

Позже на YouTube-канале появилось видеообращение бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова), где он сообщал, что у девочки был рак головного мозга, и врач приезжал к ней в монастырь каждую неделю. Присутствовавший на видеозаписи врач-онколог в свою очередь заявил, что СК по факту смерти ребенка возбудил уголовное дело, а также изъявил желание провести судебно-медицинское вскрытие.

Следственный отдел СУ СКР по Свердловской области, в свою очередь, опроверг информацию о возбуждении дела, но сообщил о начале проверки в связи со смертью девочки. В частности, для определения точной причины смерти было назначено судебно-медицинское исследование тела умершей.

Епархиальный суд 3 июля признал схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова) виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. 24 июля это решение утвердил патриарх.

Как сообщал соратник отца Сергия Владислав Могучев, схимонах не намерен покидать территорию Среднеуральского монастыря.

В Екатеринбургской епархии же сообщали, что "схимонах Сергий своевольно удерживает женский монастырь", в то время как законной настоятельницей является игумения Варвара (Крыгина). В епархии также отметили, что не сомневаются в возвращении Среднеуральского монастыря "в лоно Церкви".