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В России за сутки выявлен 5 241 новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлен 5 241 новых заболевших коронавирусом
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ составил 5 241, сообщает оперштаб.

Всего в стране выявлено уже 877 135 зараженных коронавирусом. Россия сохраняет четвертое место в мире по этому показателю, лидером антирейтинга остаются США с 4,88 млн зараженных. Следом идут Бразилия (2,92 млн) и Индия (2 млн). Россию догоняет ЮАР с 538 тысячами заболевших и суточным приростом, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, в 8,3 тысячи человек.

По данным на пятницу, новые эпизоды фиксировались в 84 регионах РФ, в Москве - еще 686 заболевших. В Свердловской области 180 новых случаев, в Московской области - 158, в Петербурге - 157, в ХМАО - 143.

Скончались за сутки 119 человек, число жертв коронавируса за весь период достигло 14 725.

За весь период выздоровели 683 592 человека, в том числе 7 235 человек за сутки.

Хроника коронавируса. Август.

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Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 56 282, достигнув 1 964 536, число летальных исходов за сутки увеличилось на 904 случая до 40 699, выздоровели более 1,3 млн.
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