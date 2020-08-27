Парламент Южной Кореи закрылся из-за COVID-19 у журналиста

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Национальная Ассамблея Республики Корея с 27 августа временно прекратит работу из-за того, что один фотограф в парламентском пуле заразился коронавирусом, сообщает "Ренхап". Это решение было принято после экстренного обсуждения ситуации, уточнил источник агентства.

Намечавшиеся на четверг заседания девяти парламентских комитетов отложены. Известно, что утром в четверг этот фотограф успел посетить одно из мероприятий, а затем пришли результаты его теста.

Установлено, что с заразившимся контактировали больше 50 человек, в том числе 14 высокопоставленных представителей правящей партии. Вероятно, им всем придется сдать анализы и самоизолироваться.

В минувшую среду стало известно, что ряд правительственных ведомств приостановили работу, поскольку и там были выявлены случаи коронавирусной инфекции. Из-за заражения охранника центрального правительственного комплекса в Сеуле, в здании целый этаж закрыли на дезинфекцию.

Ранее в августе сообщалось, что южнокорейские власти рассматривают возможность усиления до максимума мер безопасности, призванных сдержать распространение второй волны коронавируса COVID-19. В Сеуле, Инчхоне и в Кенги в начале месяца власти вновь остановили работу ряда общественных мест, включая ночные клубы и музеи. Запрещены собрания более 50 человек в помещении, и более 100 человек на улице.

С начала пандемии в Южной Корее выявили 18 706 заразившихся, в том числе 441 - за последние сутки. Умерли 313 заболевших.