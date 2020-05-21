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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:25Заразились
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Тестирование выявило пять депутатов Госдумы, незаметно переболевших COVID-19

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Тестирование депутатов Госдумы на антитела к коронавирусу выявило, что пять человек переболели COVID-19, не подозревая об этом, рассказал на пленарном заседании спикер палаты Вячеслав Володин. Он уточнил, что это члены фракций ЛДПР, КПРФ и "Единой России".

Пандемия коронавируса

По словам спикера, когда этих депутатов начали спрашивать, когда они себя чувствовали плохо и чем в тот период занимались, "оказалось, конечно, что они все работали". Он призвал парламентариев оставаться дома и изолироваться в случае недомогания и напомнил, что в заседаних комитетов можно участвовать дистанционно.

"Экспресс-тест показал, что у нас еще выявлены депутаты, которые заболели", - добавил Володин.

Ранее его советник Анастасия Кашеварова сообщала, что от коронавирусной инфекции лечились шесть депутатов.

Известно что сейчас в больнице лечится Оксана Пушкина. Также сообщалось, что заразились коммунисты Леонид Калашников и Дмитрий Новиков и единоросс Светлана Максимова.

Хроника 09 января – 21 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Госдума коронавирус Вячеслав Володин Леонид Калашников Светлана Максимова Дмитрий Новиков Оксана Пушкина

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