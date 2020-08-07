Очевидцы сообщили о сбросе в тундру стоков из рудника "Норникеля"

Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Архивное фото. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Красноярская краевая прокуратура проверит сообщения очевидцев о сбросе в тундру на Таймыре сточных вод рудника "Октябрьский" "Норникеля", сообщили в надзорном ведомстве.

На место выезжал прокурор Норильска и представители Росприроднадзора, которые выясняли, откуда сточные воды попали на открытые участки. Прокуратура оценит, как в "Норникеле" соблюдают требования законов об охране окружающей среды и промышленной безопасности.

В пресс-службе Заполярного филиала "Норникеля" сказали, что на сброс вод было получено разрешение.

"Зафиксированный на видео поток воды является зарегистрированным выпуском N170, через который осуществляется сброс шахтных вод рудника "Октябрьский" после их отстаивания в баках-накопителях. Сточные воды образуются в результате естественного водопритока в подземной части рудников "Октябрьский" и "Таймырский", - сообщил сотрудник пресс-службы компании.

Он также отметил, что вся разрешительная документация для осуществления сброса компанией получена в соответствии с законодательными требованиями. Производственный экологический контроль осуществляется в полном объеме, его результаты направляются в государственные органы.

Видео сброса отходов в районе рудника "Октябрьский" в Норильском промышленном районе под Талнахом записали активисты вместе с бывшим сотрудником Росприроднадзора Василием Рябининым. На записи мутная жидкость серого цвета стекает по земле в ручей, оставляя грязные пятна вдоль берегов.