Зарплата менеджмента "Норникеля" будет зависеть от экологических KPI

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - "Норникель" разрабатывает экологические KPI для менеджмента всех уровней, влияющие на заработную плату, заявил в интервью Bloomberg председатель совета директоров "Норникеля" Гарет Пенни.

"Цель состоит в том, чтобы сотрудники понимали, что окружающая среда является основополагающей частью бизнеса и что их работа будет контролироваться с точки зрения экологии", - пояснил он.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин изменил структуру управления компанией, что "должно помочь обеспечить соблюдение сотрудниками всех тех экологических практик, которые существуют в компании". Потанин также возглавил вновь созданный комитет по рискам, тем самым "взяв на себя личную ответственность", отметил глава совета директоров "Норникеля".

Совет директоров не обсуждал размер штрафа по итогам аварии на ТЭЦ Норильска, так как у менеджмента пока нет всей необходимой информации от Росприроднадзора, добавил Пенни.

"РусАл", второй после "Интерроса" акционер "Норникеля", заявлял о необходимости более радикальных изменений – смене менеджмента и переносе головного офиса компании в Норильск. Также "РусАл" заявил о необходимости созыва заседания совета директоров, на котором топ-менеджмент предложит источники покрытия убытков, которые возникнут после выплаты штрафа.

Росприроднадзор в начале июля оценил вред, причиненный водным объектам и почвам вследствие загрязнения, в сумму около 148 млрд рублей (около $2,1 млрд). "Норникель", в свою очередь, заявил, что оспорит размер вреда, полагая, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты.