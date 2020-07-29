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Памфилова отметила политическую немощь критиков трехдневного голосования

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает критику трехдневного голосования попыткой скрыть неспособность критикующих призвать на выборы достаточно сторонников и наблюдателей. Она заявила об этом на заседании комиссии.

"Не надо прикрывать политическую немощь свою - обращаюсь к некоторым особенно громким крикунам со стороны некоторых партий и примкнувшим к ним экспертам, так называемым независимым и прочим - истерикой по поводу возможных фальсификаций, - сказала она. - Во-первых, есть презумпция невиновности. Во-вторых, хотите честных выборов - агитируйте своих сторонников. Приходите, мы всех ждем, и в первую очередь вас, таких святых и независимых, для того, чтобы вы наблюдали на всех стадиях (трехдневных сентябрьских выборах)".

Председатель ЦИК отметила, что "политическая немощь" некоторых критиков трехдневного голосования в сентябре выражается в "неумении привлечь сторонников": "Что же вы тогда за партия или кандидат, кто же тогда за вас будет голосовать, если вы даже не способны уговорить, убедить своих сторонников, которые очень хотят, чтобы вы победили, хотя бы по два наблюдателя в день (на участок) найти?"

"Хотите честных выборов? Мы свою часть для этого делали и делаем, теперь очередь да вами - приводите наблюдателей", - добавила она.

По ее словам, у партий есть возможность привлечь максимальное количество наблюдателей и "обеспечить на всех стадиях голосования полный контроль". "Идем вам навстречу, не ломитесь в открытую дверь, готовы помогать, содействовать в обучении, в чем хотите", - подчеркнула она.

В 2020 году перед Единым днем голосования 13 сентября будет проводиться досрочное голосование 11 и 12 сентября, в том числе вне участков - на придомовых территориях и в местах общего пользования. Такое постановление ЦИК принял 24 июля. Это решение Памфилова в тот день назвала требованием времени, а не исполнением чьей-то прихоти, и посоветовала о прежних, "нормальных" условиях для голосования надолго забыть.

ЦИК Элла Памфилова

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