Уральские активисты собрали больше половины необходимых подписей за выборы мэров

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Свердловской области инициативная группа собрала 5269 подписей из необходимых 10 000 в поддержку законопроекта о возвращение в регионе выборов мэров городов. Об этом участники группы написали в фейсбуке.

Сбор подписей идет ежедневно по трем адресам в Екатеринбурге, а также в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Серове и Североуральске.

Если группа соберет не менее 10 000 подписей в поддержку законопроекта, его может рассмотреть Заксобрание Свердловской области.

Региональный парламент в середине июля с четвертого раза зарегистрировал эту инициативную группу. В предыдущих случаях ей отказывали из-за неправильного оформления документов. Собирать подписи группа может до 11 сентября.

5 августа активистов задерживали полицейские. В Заксобрании затем указали, что задерживать сборщиков подписей нельзя, их действия разрешены законом.

Выборы мэра Екатеринбурга были отменены весной 2018 года областным Заксобранием по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Избранный мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ушел в отставку, поскольку отказался подписать соответствующий городской закон. В июле 2018 года были отменены выборы мэра Нижнего Тагила, и больше в регионе не осталось городов, где избирают мэров. После этого в Свердловской области не раз поднимался вопрос о возвращении прямых выборов мэра. Так, в июне 2019 года эту тему поднял депутат Вячеслав Вегнер, но предложенный им законопроект был отклонен.