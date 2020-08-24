В Свердловской области собрали все подписи за возвращение выборов мэров

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Инициативная группа, которая продвигает законопроект о возвращении прямыхвыборов мэров в Свердловской области, собрала больше 10 000 подписей в поддержку этой инициативы. Об этом сообщил секретарь группы, лидер регионального отделения "Открытой России" Владислав Постников.

Сбор продолжается, чтобы создать запас из еще 5000 подписей, поскольку часть и них могут забраковать при проверке, добавил он.

Инициативная группа была зарегистрирована областным Заксобранием с четвертой попытки. В предыдущих случаях ей отказывали из-за претензий к оформлению документов. Собрать 10 000 подписей за законопроект о возвращении выборов мэров активистам нужно до 11 сентября. В этом случае Заксобрание может рассмотреть этот законопроект.

Выборы мэров городов в Свердловской области не проводятся. Весной 2018 года Заксобрание отменило выборы мэра Екатеринбурга, после чего ушел в отставку избранный мэр Евгений Ройзман, который отказался подписать соответствующее изменение городского устава. Затем были отменены выборы мэра Нижнего Тагила.

После этого вопрос о возвращении выборов поднимался не один раз. В июне 2019 года эту тему поднимал депутат Вячеслав Вегнер, но предложенный им законопроект был отклонен. Кроме того, осенью прошлого года инициативная группа из 20 человек дважды подавала в облизбирком ходатайство о регистрации для проведения референдума о возврате прямых выборов мэров в регионе. Однако оба раза получила отказ от избиркома из-за ошибок в документах и неполных сведений.